Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için tatlı ikram edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için tatlı ikram edildi - Son Dakika

Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için tatlı ikram edildi

25 dakika önce

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için künefe ve soğuk baklava ikram edildi.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için künefe ve soğuk baklava ikram edildi.

Kentte tatlı imal eden bir firma, Kovid-19 ile mücadelede zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına moral için Mardin Devlet Hastanesi personeline tatlı ikramında bulundu.

Firmanın yöneticilerinden Sadık Bural, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirterek onların yanında olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren sağlık çalışanlarının görevlerini fazlasıyla yerine getirdiğini kaydeden Bural, şöyle konuştu:

"Bütün dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini hissettiriyor. Küresel bir salgın olan bu hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarımız, yorgun bedenlerine aldırış etmeden çalışıyorlar. Bizler de sosyal sorumluluk projemiz kapsamında hem ağız tadı olması hem de çalışma motivasyonlarına bir nebze de olsa katkı sunmak için 1100 sağlık çalışanımıza tatlı ikram ettik. Böylelikle sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk."

Mardin Devlet Hastanesi Müdürü Cebrail Kösen de vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu tür günlerde sağlık çalışanlarının hatırlanmasının morallerini artırdığını söyleyen Kösen, firma yetkililerine teşekkür etti.

Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için tatlı ikram edildi

Devlet Hastanesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:44 Kaynak: AA

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