Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için yemek ikramı - Son Dakika

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için yemek ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla pandemi hastanesi olarak sağlık hizmeti sunan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve hastane personelinin bulunduğu 320 kişiye iftarda yemek ikram edildi.

Hastane yönetimi ve çalışanlar, bu zorlu dönemde yapılan ikram için Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, Kovid -19 salgını ile mücadelede pandemi hastanesi görevini yürüttüklerini belirterek, yapılan jestin kendilerini son derece mutlu ettiğini aktardı.

Karakoç, "Salgına karşı büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları olarak bu durumdan çok memnun kaldık. Moral ve motivasyona ihtiyacımız olan bu dönemde güzel düşüncesinden dolayı Sayın Beyoğlu'na çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Beyoğlu da Türkiye'nin pandemi ile mücadelede dünyada en başarılı ülkeler arasında olduğuna dikkati çekerek, sağlık çalışanlarının bu mücadelede anahtar rolü bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zamanında aldığı tedbirler, sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesi sayesinde dünyada örnek ülkelerden biri olduğuna işaret eden Beyoğlu, "Büyük ekonomilere sahip ülkelerin sistemleri iflas ederken, ülkemiz başarılı bir noktaya ulaştı. Bu işin kahramanları, büyük bir fedakarlıkla mücadele veren sağlık çalışanlarımızdır. Biz de bu mücadelelerine kendi çapımızda katkıda bulunmak adına yemek ikramında bulunduk. Her zaman ve her koşulda bu kahramanlarımızın yanındayız." şeklinde konuştu.