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Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı - Son Dakika

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı

20.08.2021 17:38

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladı. Bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan ilaç, enjeksiyon veya damardan sıvı aktarımı ile hastalara verilecek.

İngiltere'de korona virüsü önlemek amacıyla geliştirilen ilk ilacın kullanımı onaylandı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) klinik araştırma verilerine göre ilacın enfeksiyonu önleme ve akut enfeksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini belirtildi. İlacın virüs nedeniyle hastane tedavisi gerekliliğini de azaltabileceği ifade edildi.

İLAÇ, DAMARDAN SIVI AKTARIMI İLE VERİLECEK

Denemeleri yaygın aşılamadan ve Covid-19'un mutasyonlarının ortaya çıkmasından önce başlayan ilacın, bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan insan yapımı proteinlerden oluştuğu aktarıldı. Regeneron ve Roche tarafından geliştirilen ilacın enjeksiyon veya infüzyon (damardan sıvı aktarımı) yoluyla hastalara verileceği, ilacın virüsün solunum sistemine sıkıca bağlandığı bölgelerde etki ettiği kaydedildi. Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisinin (NHS), tedavinin zamanı geldiğinde ilacın hastalara nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri onaylayacağı vurgulandı.

"HARİKA BİR HABER"

MHRA'dan Dr. Samantha Atkinson, "Hayat kurtarmaya ve Covid-19'a karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilecek başka bir terapötik tedavinin onaylandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Kovid-19 için geliştirilen ilk ilaç tedavisinin onaylanmasının "harika bir haber" olduğunu ve "hastalara mümkün olan en kısa sürede sunulabileceğini umduğunu" dile getirdi. Javid, tedavinin aşılamaya ek olarak Covid-19 ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı

Koronavirüs, Hastane, England, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı - Son Dakika


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