Korona virüse karşı "Hamsi-Vac" - Son Dakika

Korona virüse karşı "Hamsi-Vac"

Kdz. Ereğli'deki festivalinde 15 ton hamsi dağıtılacak

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Hamsinin doğal aşı olduğuna inanıyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Hamsi Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 15 ton hamsi dağıtılacağını aktaran Başkan Posbıyık, bu seneki festivalin sloganının "Koronavirüse karşı doğal destek Hamsi-Vac" olarak belirlediklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pandemiden dolayı iki senedir festival yapamadıklarına vurgu yaparak şunları söyledi.

"Hamsi festivali için hazırlık yapıyoruz, hemen peşinden koronavirüs sona ererse büyük festivalimizi yapacağız. Büyük festivalimiz için de çok büyük sürprizlerimiz olabilir. Tabi ki sağlıklı bir ortam olduğu ve izin verildiği takdirde çok büyük sürprizlerimiz olabilir. Özellikle Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları bin 600 civarında bize mangal hazırladı, kendilerine müteşekkirim, teşekkürlerimi sunuyorum. Hamsi Festivali'mizin bir özelliği de 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yakın olması, öyle bir tarih seçtik. Türkiye'mizin geleceğini tayin eden saygıdeğer öğretmenlerimizin de günlerini kutlamak istiyoruz. Bunun için belediye masalarında protokolümüzle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve emekli öğretmenlerimiz yer alacak. Bu seneki dağılımı çok geniş tuttuk ve bütün okullara çağrıda bulunduk. Okullar da mangal başına geçecekler, her okul kendi flamalarını asarak sivil toplum örgütleri ile beraber yerini alacaklar. Bütün mahalle muhtarlarından talep var, mahalle flamaları ile birlikte mangalların başında olacaklar. Tüm hazırlıkları yaptık. Hamsi temini için çabalarımız devam ediyoruz. Bizim ikram edeceğimiz hamsileri biz kendimiz hazırlayıp pişirme noktasına bir gün evvelden getireceğiz. Diğer sivil toplum örgütlerimize de bir gün evvelinden ihtiyaçları kadar hamsi verilecek. 15 ton civarında hamsi hazırlığı yapıyoruz. Aynı zamanda büyük bir havuzda ihtiyaç sahibi insanlarımıza da hamsi dağıtımı yapacağız. 2 kilometre mangal uzunluğunda düşüncesi ile harekete geçtik. 3 ton civarında mangal kömürü hazırladık, 2 bin 500 adet ızgara, 10 bin tane helva hazırladık bütün sivil toplum örgütlerine dağıtmak üzere. Yine 10 bin şişe su, 7 bin 500 ekmek, 1 buçuk ton soğan, 300 kilo limon, ıslak mendil gibi tüm hazırlıklarımızın hepsini yapmış vaziyetteyiz. Bu seneye Hamsi-vac ile giriyoruz. Biz hamsinin doğal aşı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla sloganımız bu hamsi festivalinde; Hamsi-vac. Kdz. Ereğli hamsisi biliyorsunuz çok ünlü, taze ve yağsız olduğu mevsimde Ereğli'ye gelir. O bakımdan bu hamsileri yemek insanlara şifa veriyor, protein veriyor, güç veriyor."

Festivalde Resul Dindar sahne alacak

Başkan Posbıyık, festival boyunca çeşitli etkinlerinde yapılacağını söyleyerek yaptığı açıklamada; "Aynı zamanda Amfi Tiyatro'da 13.30 ila 18.00 arasında hamsili pilav yarışması olacak, bu pilav yarışmasında ödüller verilecek. En hızlı Hamsi Yeme Yarışması'nda yine altın ödülleri dağıtılacak. Bir kemençe grubuyla anlaştık. Kemençe ve horon ekipleri Ereğli'ye geliyor. Zonguldak Yöresi Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Pop, Rock konserleri yapılacak. 18.30'da da Ereğlililerin çok beğendiği Resul Dindar, sahne alacak. Bütün alanlara yayılacağız herkes kendi bölgesinde oyunlarını oynamak suretiyle güzel bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah Allah yardım eder, havamız da güzel olur." dedi.