KORONAVİRÜSE KARŞI HASTANELERDE 'PAKET SERVİS' ÖNLEMİ - Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı hastanelerde paket servis önlemi alındı. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının sipariş ettiği yemekler ve kargolar tedbirler kapsamında hastane bahçelerinde teslim alınıyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, - DÜNYAYI tehdit eden koronavirüs salgınına karşı hastanelerde paket servis önlemi alındı. Salgına karşı büyük bir özveriyle çalışan doktorlar ve sağlık çalışanlarına getirilen yemek siparişleri ve kargolar artık bahçede teslim ediliyor. Telefonla verilen siparişleri getiren kuryeler hastane bahçesine girerek sipariş verilen binanın önüne gidiyor. Ardından siparişi veren kişiler kuryelerden paketi teslim alıyor. Sağlık çalışanları bu şekilde virüsün kuryeler üzerinden farklı evlere yayılma riskinin de aza indirildiğini söylüyor.

"KAPININ ÖNÜNDE TESLİM EDİYORLAR, HASTANEYE GİRMİYORLAR"

Sağlık çalışanı Recep Aksu, kuryelerle ilgili alınan önlem hakkında, "İçeri kadar getirmeseler de dışarı kapının önüne getiriyorlar. Kapının önünde teslim ediyorlar, hastaneye girmiyorlar. Gelmemeleri hem bizim hem de onların açısından önemli. Dışarıdaki insanın hastaneye gelmemesi virüsü belki de onlar getirebilir. Onların dışarıda bize teslim etmesi daha mantıklı" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanı Ozan Şimşek ise "Genel olarak kuryeleri de anlamak lazım. Onlar müsait bir alana kadar getiriyorlar. Yiyecekte de teslimatı kapatanlar oluyor ama teslimat açık olup da sipariş verdikten sonra geri döndürülmedim hiç. Hepsi geldi" ifadelerini kullandı.

"BELLİ BİR KISMA KADAR GİREBİLİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne sipariş üzerine yiyecek getiren kurye Sedat Yılmaz , "Burada vazife yapan doktorlara yemek siparişi getirdim. Belli bir kısma kadar girebiliyoruz. Zaten cebimizde maskemiz var. Giremediğimiz yerde de orada olan arkadaşlara telefonla irtibat kurup, eğer risk daha da büyükse kapının önünde bekleyip, onları telefonla arayıp oraya kadar ulaştırabiliyoruz. Çok riskli olan binalara çıkmıyoruz. Normal bir hastanın olduğu yerde çıkabiliyoruz. Zaten herkes birbirine karşı anlayışlı. Onlar daha tedbirli. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kurye Şahin Memiş, "İçeri gitmiyoruz. Zaten kapıda onlar karşılıyorlar. Onlar kendisi iniyor artık. Eskiden biz her zaman yukarı gidiyorduk. Bekliyorduk onları. Artık kendileri geliyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kuryelerin görüntüleri

-Sağlık çalışanlarının görüntüleri

-Sağlık çalışanları ve kuryelerle röportajlar

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