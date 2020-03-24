Koronavirüse karşı hükümet ve bankalar ekonomiye ciddi bir destek sunuyor - Son Dakika
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Koronavirüse karşı hükümet ve bankalar ekonomiye ciddi bir destek sunuyor

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra bankaların aldığı önlemleri, ekonomiye ciddi bir destek olarak görüyoruz.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, " Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra bankaların aldığı önlemleri, ekonomiye ciddi bir destek olarak görüyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Avdagiç, kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla sürece destek vermelerini, iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Üç kamu bankası kredi taksitlerini öteleme, uygun koşullu kredi ve ilave finansman gibi imkanlarla reel sektörün ve vatandaşın yanında olduklarını gösterdiler. Bugün de özel bankalar, bu yaklaşımı güçlendirdiler ve topyekün Türkiye bankacılık ve finans kesiminin ekonomiye verdiği nefese dönüştürdüler. Kamu bankalarımızın ortaya koyduğu bu özveriyi tüm bankalarımızın gösteriyor olması da doğru ve gerekli olandır. Böylesi bir süreçte Türkiye'deki tüm finans kesiminin üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum. Özellikle kredi taksitlerinin ötelenmesi ve kredili mevduat hesabı limitlerinin artırılarak nakit döngüsünün koruyup, ekonominin çarklarını döndürecektir. Sonuç itibarıyla bankalarımızın gösterdiği duyarlı yaklaşımı son derece kritik buluyoruz. Çünkü eğer Türkiye ekonomisi, reel sektörümüz bu süreci en az zararla atlatacaksa, bunu bankaların ve finans kuruluşlarının anlayışla yaklaşımıyla başaracaktır.

İstanbullu 415 bin şirketimizi, koronavirüs kapsamında finansman destek paketlerinin potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmaya çağırıyorum. İş dünyasının nakit akışının devamını sağlamamız, oluşabilecek dalgaya karşı set çekmek için önemli. Koronavirüs dalgasına bankacılık setinden memnunuz. Koronavirüse karşı üretimin çarklarını durdurmadan önlem almaya devam etmeliyiz. Çalışma hayatının her noktasında tam bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilemek zorundayız. Bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma ile bize has değerlere sahip çıkarak aşacağız."

"Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çalışmalar devam etmektedir"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile küresel salgının dünya ekonomisinde sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik alınan tedbirler ihracatçılarımızı memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Parasal ve mali tedbirlerle oluşturulan 100 milyar TL'lik paketin ilerleyen günlerde ikincil ve üçüncül aşamaları ile ihracatçılarımızın bütününün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlarla devam ettiğini hep birlikte gözlemlediklerini kaydeden Gülle, "Açıklanan paketin ardından Eximbank'ın öncülük ettiği, kamu bankalarının başlattığı ve ardından özel bankaların da katıldığı tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik sağlanması ve firmaların nakit akışında kolaylık sağlanmasına yönelik önlemlerin duyurulması iş dünyamız için ayrıca moral olmuştur." diye konuştu.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilhassa, Irak ve İran sınır kapılarında devreye alınan temassız ihracatın Kapıkule'de de uygulanması konusunda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çalışmalar devam etmektedir. Alınan tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan bu olumlu görüntünün süreceğini düşünüyoruz. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın, ihracat ailemizin çağrısını duyarak almış olduğu muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin karar ile, sektörlerimizde 1,9 milyon mükellefi mücbir sebep kapsamına almasını ve yine bugün açıklanan tüm esnafa 25 bin TL'lik işletme finansman desteği sağlanması ve 3 ay ödemesiz ticari kart imkanı sunulması kararlarını

memnuniyetle karşıladık. Bu noktada, tüm bu süreci proaktif bir şekilde yürüttüğümüz Sayın bakanlarımız Berat Albayrak ve Ruhsar Pekcan'a TİM Ailesi olarak bir kez daha

şükranlarımızı ifade ediyoruz."

Koronavirüs, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:00 Kaynak: AA

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