Koronavirüse karşı 'jel kolonya' - Son Dakika

ANTALYA'da, sabun ve şampuan üreten ve 22 ülkeye ihracat yapan bir firma, koronavirüs salgınıyla birlikte kendi laboratuvarlarında jel kolonya geliştirdi. Normal dezenfektanların ciltte yarattığı çatlak ve incelmeyi önlemek için jel kolonyanın içine gliserin ve pantenol kullanan firma, seri üretime başladı.

Antalya'da oturan ve bir kozmetik markasının fabrika müdürü olan Uzman Kimyager Selver Vatan Taylan, koronavirüs salgınıyla birlikte jel kolonya üretimine başladı. Antibakteriyel jel ve dezenfektan jelle ilgili çalışmalar sonrasında biyosidal işlemlerine başladıklarını anlatan Taylan, ön hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Yıllık 100 ton kolonya, 250 ton ise antibakteriyel jel üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Taylan, ürünlerini 50, 100, 250 ml ve 1 litre olarak tasarladıklarını anlattı. Üretilen 80 derecelik jel kolonyanın içinde panthenol ve gliserin olduğunu aktaran Selver Vatan Taylan, bunun da kullanan kişilerin cildinin nemlendirilmesine katkı sağlayıp kurumayı önlediğini söyledi.

VİRÜSLERE KARŞI SAVAŞ

Ürünlerinin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu belirten Selver Vatan Taylan, " Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı çalışmalarımızı hızlandırdık ve jel kolonyayı üretmeye başladık. Jel kolonyasının anti bakteriyel dezenfektanlardan farkı içinde panthenol ve gliserin bulundurmasıdır. Bu jel sayesinde elinizi kurutmadan hem bakteriyel virüslere karşı savaşıyor hem de ferah bir koku hissi bırakıyor. Panthenol cildi nemlendiren bir ürün. Gliserinle kullanılınca ellerin kurutulmadan bakımını yapmasını sağlar" dedi.

YURT İÇİNE SATILIYOR

Hammadde ürün bulmakta son günlerde sıkıntı çektiklerini belirten Selver Vatan Taylan, yaşanan küresel krizden dolayı istenilen miktarda hammadde alamadıklarını, yıllık 250 ton etil alkol satın alabilirken şimdilerde ise ürün bulmakta zorlandıklarını anlattı. Normal zamanlarda ürünlerini tüm dünyaya gönderebildiklerini belirten Taylan, koronavirüs nedeniyle yurt dışına ürün gönderemediklerini sadece yurt içinde satış yaptıklarını söyledi.