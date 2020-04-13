Koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon - Son Dakika
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Koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon

6 saat önce

TRABZON'un Düzköy ilçesinde geçen yıl yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılınca yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte eden Ömer Birinci (56), koronavirüs salgını nedeniyle, ilçeden uzaklaşıp ailesiyle çıktığı yaylada doğayla...

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TRABZON'un Düzköy ilçesinde geçen yıl yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılınca yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte eden Ömer Birinci (56), koronavirüs salgını nedeniyle, ilçeden uzaklaşıp ailesiyle çıktığı yaylada doğayla iç içe bu kamyonda yaşıyor.

Düzköy ilçesinde yaşayan Ömer Birinci, yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte edip, yayla yayla gezmeye başladı. Aklına gelen ilginç yöntemiyle başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getiren Birinci, dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uymak için eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya karar verdi. Birinci, yanına aldığı ailesiyle, 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na park ettiği kamyon kasasındaki ahşap evde kalmaya başladı.  İçerisinde yatak, mutfak dolabı, fırın ve soba yer alan kamyonda yaşayan Birinci, koronavirüs salgını nedeniyle ilçeden uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte, doğayla iç içe yaşam sürüyor.

'KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ'

Karla kaplı yaylada yaklaşık 1 aydır kamyonda kalarak izole olduklarını anlatan Ömer Birinci, "Ülkemizde bu salgın çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız bize çağrıda bulundu, 'herkes evinde kalsın' dedi. Bizde onun çağrısına uyduk. Şehirde oturduğumuz için, orada kalmayı sakıncalı gördüm. Karavana dönüştürdüğüm arabamı çalıştırıp 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na çıktım. Kış ayında olmamıza rağmen yollarımız açık. Burada her şey doğal. Yiyeceğimiz içeceğimiz var, yediğimiz içtiğimiz doğal. Burada kalarak kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz. Herkes evde kalsın koronavirüse dikkat edelim. Cumhurbaşkanımızın çağrısını da göz önünde bulunduralım" dedi.

'VİRÜS BİTENE KADAR BURDAYIZ'

Altı çocuk babası olan ve üç çocuğu ile birlikte geldikleri yaylada, eve dönüştürülen kamyonda izole olduklarını da söyleyen Birinci, yaylada tamamen doğal beslendiklerini, yaylaya gelen vatandaşlarla temasta bulunmadıklarını, maske ile birlikte korunduklarını da ifade etti. Birinci, 'Altı çocuk babasıyım, üç çocuğum benimle birlikte burada kalıyor. İki çocuğum yurt dışında yaşıyor. Bir çocuğumda il dışında yaşıyor. Koronavirüsü bitene kadar bu yaylada kalacağız, virüs bittikten sonra şehre ineceğizö diye konuştu.


Koronavirüs, Kemal Sunal, Düzköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:43 Kaynak: DHA

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