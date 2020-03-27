Koronavirüse karşı kriz merkezi kuruldu - Son Dakika

Koronavirüse karşı kriz merkezi kuruldu
6 saat önce
Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kriz merkezi oluşturuldu.
Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kriz merkezi oluşturuldu.
Batman'da Valilikçe koronavirüse karşı tedbirler titizlikle uygulanırken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kriz merkezi olarak kullanılacak eski devlet hastanesi binasında 7 gün 24 saat 13 doktor ve 4 hemşirenin görev yapacağı belirtildi.
Merkezde hem danışmanlık hizmeti verileceği hem de sağlık şikayeti olan vatandaşlara 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:16 Kaynak: AA
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