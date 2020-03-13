Koronavirüse karşı maske dikiyorlar - Son Dakika
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Koronavirüse karşı maske dikiyorlar

7 saat önce

Koronavirüse karşı maske dikiyorlarHATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesindeki kursiyerler, kamu görevlileri, sınırda görev yapan askerler ve halkın koranavirüsten korunması için maske dikiyor.

Koronavirüse karşı maske dikiyorlar

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesindeki kursiyerler, kamu görevlileri, sınırda görev yapan askerler ve halkın koranavirüsten korunması için maske dikiyor.

HEM Müdürlüğü bünyesinde açılan çeşitli kurslara katılan kursiyerler, ilçedekilerin, kamu görevlilerinin ve sınırda bulunan askerlerin, AFAD ve sağlık görevlilerinin koronavirüsten korunması amacıyla maske dikimine başladı. İhtiyaç halinde maske dikimine devam edeceklerini söyleyen kursiyerlerden Ayşe Timuçin, "Koronavirüsü nedeniyle kendimize, ailemize, kurumlara ve sınırda bulunan askerlerimiz ile diğer görevlilere verilmek üzere maske dikiyoruz. Hedefimiz 5 bin maske dikmek ve ihtiyaç halinde dağıtımını gerçekleştirmektir. İnşallah en yakın zamanda virüs sona erer" dedi.

Usta öğretici Gülizar Talipler, HEM bünyesinde açılan kurs ve verilen malzeme imkanları ile maske dikerek ihtiyaç duyulan her kuruma vereceklerini aktardı. Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven, kursiyerlerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Koronavirüse karşı maske dikiyorlar

Kumlu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
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