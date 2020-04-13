Koronavirüse karşı mezar taşına ?evde kalın bize iş çıkarmayın? yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı mezar taşına ?evde kalın bize iş çıkarmayın? yazdı - Son Dakika

Koronavirüse karşı mezar taşına ?evde kalın bize iş çıkarmayın? yazdı

6 saat önce

SAMSUN'un bize iş çıkarmayın' yazdı.

Koronavirüse karşı mezar taşına ?evde kalın bize iş çıkarmayın? yazdı, System.String[]

SAMSUN'un bize iş çıkarmayın' yazdı. Mezar başlığını şaşkınlık yaşarken, Gündüz, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

İlçede 15 yıldır mermer işiyle uğraşan Tarık Gündüz, yeni tipÇarşamba ilçesinde mermer ustası Tarık Gündüz (35), koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına dikkat çekmek için atölyesinde imal ettiği mermer mezar başlığına 'evde kalın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı ve vatandaşların evde kalmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla kolları sıvadı. Gündüz, atölyesinde ürettiği mermer mezar taşına, 'evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı. İlginç yazının yer aldığı başlığın atölye önünde sergilendiğini görenler şaşkınlık yaşıyor. Bazı vatandaşlar da fotoğrafladıkları mezar başlığını, sosyal medyada hesaplarında paylaşıp, 'evde kal' çağrısında bulunuyor.

'KURALLARA UYMAZLARSA SONU ÖLÜM OLUR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında yetkililerin ciddi önlemler aldığını kaydeden Tarık Gündüz, vatandaşlar olarak kurallara uyduklarını belirtti. Herkesin kurallara uyması gerektiğini anlatan Gündüz, 'Vatandaşlarımızın 'evde kal' çağrısına uyması gerekiyor. Eğer kurallara uymazlarsa sonu ölüm olacak, bizde buna dikkat çekmek istedik. Mezar taşına 'evde kal' yazdık. Aslında bu olayın gerçek yüzü. 'evde kal' çağrısına uyulmadığı takdirde önce hastane sonra cami ve en son da mezar taşı var. Kurallara uyulmadığı zaman olacak budur, bizde gerçeği göstermek istedik. Amacımız 'evde kal' çağrısına dikkat çekmektirö diye konuştu.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:42 Kaynak: DHA

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