Son Dakika › Güncel › Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
1 saat önce
Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Vatandaşlar, fedakarca çalışan sağlık ekiplerine destek vermek amacıyla pencere ve balkonlara çıktı.
Özverili şekilde görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.
Bazı vatandaşlar da araçlarında korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:00 Kaynak: AA
Son Dakika Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi