Son Dakika › Güncel › Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı.
Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
Fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen bazı vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.
Kimi vatandaşlar da araçlarında korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:52 Kaynak: AA
Son Dakika Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı