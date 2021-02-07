Koronavirüse karşı ödemeyi ilaç kutusunda yaptı - Son Dakika
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Koronavirüse karşı ödemeyi ilaç kutusunda yaptı

Koronavirüse karşı ödemeyi ilaç kutusunda yaptı

07.02.2021 15:44

AFYONKARAHİSAR'da koronavirüse karşı hijyen önlemlerini artıran vatandaşlar, birbirinden farklı önlemler alıyor.

AFYONKARAHİSAR'da koronavirüse karşı hijyen önlemlerini artıran vatandaşlar, birbirinden farklı önlemler alıyor. Pide fırınında kurye olarak çalışan Ertuğrul Batmaz (16) siparişini götürdüğü bir vatandaşın, parayı ilaç kutusu içinde verdiğini söyledi.

Koronavirüs sürecinde eve kapanan vatandaşlara hizmet götüren kuryeler, birbirinden ilginç olaylarla karşılaşıyor. Ayfonkarahisar'da bir pide fırınında kurye olarak çalışan Ertuğrul Batmaz da sipariş götürdüğü bir evde, müşterinin parayı kendisine ilaç kutusu içinde verdiğini anlattı. 3 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını ifade eden Batmaz, "Müşteri haksız değil. İlk defa böyle bir ödeme aldığım için şaşırdım; ama anlayışla karşıladım. Çünkü salgın döneminde herkes birbirini hastalık taşıyıcı ya da bulaştırıcısı olarak görüyor. Bir taraftan da güldüm. Hastalıktan korunmak için bulunan çok yaratıcı bir hijyen önlemi" dedi.

'HİJYEN ANLAYIŞIMIZ DEĞİŞTİ'

Salgın döneminde herkesin hijyen anlayışının değiştiğine dikkat çeken işletme sorumlusu Ali Özdemir (32) de "İlaç kutusunun içinde ödeme yapılması artık normal oldu. Bu hassas dönemde hepimiz çok dikkat ediyoruz. İşletmeler olarak bizler de aldığımız temizlik önlemlerini artırdık. Daha fazla dezenfektan ürünleri kullanıyoruz. Özellikle sosyal mesafe ile maske kuralına hepimiz dikkat ediyoruz. Ödemenin de ilaç kutusu içinde yapılmasını vatandaşımızın kendine göre geliştirdiği farklı hijyen önlemi şeklinde değerlendiriyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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