Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı - Son Dakika

Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı
6 saat önce
SAKARYA'da, yaşamını yitiren Zehra Bulat'ın (76) cenaze namazı, koronavirüse karşı tedbir amacıyla saflarda boşluk bırakılarak kılındı.
SAKARYA'da, yaşamını yitiren Zehra Bulat'ın (76) cenaze namazı, koronavirüse karşı tedbir amacıyla saflarda boşluk bırakılarak kılındı.
Akyazı ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında defin işlemleri vefat edenin ikamet ettiği adrese görevli imamların gelmesi ve cenaze namazı kıldırmasıyla yapılıyor. Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Zeynep Bulat'ın cenaze namazında boşluklar bırakılarak saf tutuldu. Ömercikler Mahallesi'ndeki ailenin evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Bulat, toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
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