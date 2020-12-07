Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor - Son Dakika

Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor

07.12.2020 11:03
Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor, System.String[]

Azerbaycan'da üniversitede öğretim görevlisi iken doktora yapmak için geldiği Eskişehir'de kalmaya karar veren Ali Arad; koronavirüs (COVİD-19) karşı; savunma sporları ve terapilerin bağışıklığı kuvvetlendirmesi ile ilgili çeşitli programlar hazırlıyor ve programları uyguluyor.

Azerbaycan'da üniversitede öğretim görevlisi iken doktora yapmak için geldiği Eskişehir'de kalmaya karar veren Ali Arad; koronavirüs (COVİD-19) karşı; savunma sporları ve terapilerin bağışıklığı kuvvetlendirmesi ile ilgili çeşitli programlar hazırlıyor ve programları uyguluyor.

COVİD -19 vakalarına karşı; insanların vücut savunma sistemine, savunma sporları ve terapilerin katkısı olduğunu belirten Ali Arad, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "22 yıl eğitim sektöründe; eğitmenlik, antrenörlük ve öğretim görevlisi olarak çalıştım. Savunma sporları ve terapiler uzmanıyım. 'Bu pandemi döneminde; insanların vücut savunma sistemine, savunma sporları ve terapilerin önemli katkıları vardır 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. COVİD-19'a karşı savunma sporları ve çeşitli terapilerde; kişilerin özgüveni, öz saygı, otokontrol, güçlü beden ve zihin gelişir. Her sanat dalını öğrenmek sabır, azim ve istikrar ister. Kapsamlı ve kaliteli savunma sanatları eğitimi; savunma tekniklerinden ziyade psikolojik açısından karakter ve davranış bozukluğunun giderilmesine zemin sağlar. Gelişmiş ülkelerde terapi yöntemi; psikologlar tarafından tavsiye edilmektedir. Eskişehir'de psikolog ve psikiyatri arkadaşlar ile çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Arad, "Araştırmalara göre düzenli ve uzun süre savunma sanatları eğitimi alan çocuklarda; madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar az görülmektedir. Bağışıklık sistemimiz; fiziksel ve ruhsal sağlığımızdan direk etkilenir. Güçlü bir beden ve zihin; güçlü bir bağışıklık sistemi demektir. Savunma sporlarının disiplini; bizi hem ruhsal ve hem fiziksel açıdan güçlü yapar ve bizi zırh gibi korur. Sağlıklı beslenme, bol meyve ve çeşitli sebzeler tüketmek, savunma sporlarında ve terapilerde çok önemlidir. Savunma sporları; bizi fit tutar ve kendimizi iyi hissettiğimiz için sağlıklı besinlere meyilli oluruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor
Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor
Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Öğretim Görevlisi, Azerbaycan, Eskişehir, Doktora, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor - Son Dakika


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