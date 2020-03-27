Koronavirüse Karşı Sokakların Dezenfekte Edilmesinin Hiçbir Faydası Yok! - Son Dakika
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Koronavirüse Karşı Sokakların Dezenfekte Edilmesinin Hiçbir Faydası Yok!

19 dakika önce

Belediyeler de koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla canla başla çalışıyor. Dışarıya çıkan az sayıda kişiyi de virüse karşı koruyabilmek için sokakları ve caddeleri dezenfekte ediyorlar.

Koronavirüse Karşı Sokakların Dezenfekte Edilmesinin Hiçbir Faydası Yok!, System.String[]

Belediyeler de koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla canla başla çalışıyor. Dışarıya çıkan az sayıda kişiyi de virüse karşı koruyabilmek için sokakları ve caddeleri dezenfekte ediyorlar. Ancak uzmanlara göre neredeyse tüm belediyeler tarafından yapılan bu çalışmanın faydasından çok zararı var.


Covid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar ülkemizde 59 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının daha da artmaması için sağlık çalışanları başta olmak üzere herkes yoğun bir çalışma içerisinde. Genç-yaşlı ayırt etmeyen virüsten korunmanın en yolu evde kalmak ancak işe gitmek, maaş çekmek için bankalara gitmek, gıda ihtiyacını karşılaşmak için markete gitmek veya başka bir zorunlu hal için dışarı çıkan çok sayıda insan var. Vatandaşları virüsten korumak amacıyla Türkiye genelinde tüm sokaklar ve caddeler temizleniyor. Virüsün bu şekilde temizlenip temizlenmediği tartışması sosyal medyada sürerken, çevre dernekleri ve uzmanlardan uyarı geldi. Kimyasal dezenfektenin hastalığın bulaşma riskini azaltmadığı, aksine tüm bakterileri öldürerek ekosisteme zarar verdiği söylendi.


350 Ankara Derneği'nden enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, "Belediyeler, içinde çok çeşitli kimyasal maddelerin olduğu sıvılarla kent meydanlarını yıkıyor. Ancak buralar 2 saat içinde eski haline geliyor. Peki bu kimyasallar nereye gidiyor? Bu maddeler ağaç köklerini kurutuyor, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı öldürüyor. Yani ekosistemi bozuyor. Uzmanlar virüslerin insanların doğal hayata müdahale etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Doğaya verdiğimiz tahribatlar ortadayken bizler temel hijyen kurallarını uygulamak yerine kimyasal kullanmayı tercih ediyoruz. Bu kimyasallar yeni hastalıkların oluşma ihtimalini artırıyor. Tüm mikroorganizmalar koronavirüs değildir, tüm bakterileri öldürürseniz insan da yaşayamaz. Mikroorganizmalar ve bakteriler insan sağlığı için gerekli şeyler. Bu en temel biyoloji bilgisi. Bu durum tüm Çinlilere koronavirüslü diye saldırmaya benziyor. Belediyelerin halk sağlığı uzmanlarına danışmadan, gösteriş olsun diye yaptığı hamleler ekolojik döngüye büyük zararlar veriyor." şeklinde konuştu.


Halk sağlığı uzmanı Dr. Kayıhan Pala da, pandemi döneminde sokakları değişik kimyasallarla yıkanmasının enfeksiyon zincirini kırma açısından hiçbir faydası olmadığını söyleyerek, kapalı kapılar, asansörler, ortak kullanılan tuvaletler gibi yerlerin çamaşır suyu 10'da bir oranında seyreltilerek günde en az 2 kez temizlenmesi önerisinde bulundu.

Koronavirüs, Genç, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:34 

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