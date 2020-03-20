'Koronavirüse karşı tek kullanımlık ürünler yaygınlaşmalı' - Son Dakika
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'Koronavirüse karşı tek kullanımlık ürünler yaygınlaşmalı'

6 saat önce

ANKARA Lider Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hüseyin Güleç, yeni tip koronavirüse karşı tek kullanımlık plastik ürünlerin salgın döneminde sağladığı hijyene dikkat çekti.

'Koronavirüse karşı tek kullanımlık ürünler yaygınlaşmalı', System.String[]

ANKARA Lider Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hüseyin Güleç, yeni tip koronavirüse karşı tek kullanımlık plastik ürünlerin salgın döneminde sağladığı hijyene dikkat çekti. Güleç, "Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için tek kullanımlık ürünlerin yaygınlaşması, alınabilecek etkili bir önlemdir" dedi.

Ankara Lider Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hüseyin Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, gıda uygunluk sertifikaları ile birçok çeşit gıda ambalajı üreten bir firma olduklarını belirtti. Plastiğin çöp değil, çok amaçlı bir geri dönüşüm materyali olduğunu söyleyen Güleç, "Gıda ile birebir temas eden plastikler tekrar gıda ambalajlarında kullanılmaz; farklı alanlarda dönüştürülerek değerlendirilir. Bilindiği gibi, solunum yolu üzerinde etkili olan Covid-19 uzmanların açıklamalarına göre metal yüzeyler üzerinde 14-16 saate kadar canlı kalabiliyorken, bu süre kumaş ve plastik yüzeylerde daha düşüktür. Tek kullanımlık plastiklerin ve plastik ambalajlı ürünlerin kontaminasyonla hastalığın bulaşma riskini en aza indirdiği göz önünde duran bir gerçektir" dedi.

'DEZENFEKTE İŞLEMLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Açıkta bulunan gıdalardan kaçınıp ambalajlı gıdalara yönelmenin daha uygun olduğunu kaydeden Güleç, "Polipropilen (PP) gıda ambalajlarında kullanılan en güvenli plastik türü olarak kabul edilir. Ankara Lider Plastik olarak üretilen tüm gıda ürünlerini PP hammadde ile üretmekteyiz. Firmamızda rutin olarak uygulanan dezenfekte işlemleri yaşanılan salgın ile birlikte daha sık periyotlarla ve özenle devam etmektedir. Plastik, insanlar için bulunmaz bir nimettir. Sağlık sektöründe kullanmış olduğumuz maske, eldiven, serum, enjektör gibi tıbbi ürünler plastik üretimdir" diye konuştu.

'TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER YAYGINLAŞMALI'

Güleç, plastiğin gıda ambalajlamada, gıdanın uzun süre saklanması ile küflenme, ıslanma ve bakteri üretmek gibi dış faktörlerden korunmasını sağlamak amacıyla üretildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önemli bir görevi de, taşıdığı bilgilerle tüketiciye ürünün tarihi, içeriği ile ilgili bilgi sunmaktır. Hijyen ve gıda güvenliği açısından 'ilk kullanıcı' olmak önemlidir. Size bu garantiyi veren, ürünlerimizin el değmeden otomasyon ile üretilmesidir. Global salgın hastalıkların azalmasında, tek kullanımlık ürünlerin önemli bir yeri olduğu bilimsel çalışmalar ile ispatlanmıştır. Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için tek kullanımlık ürünlerin yaygınlaşması, alınabilecek etkili bir önlemdir. Umarım ki, halkımız devletimizin almış olduğu önlemleri benimseyerek bu süreci kolaylıkla atlatır. 'Panik yok tedbir var' sloganıyla herkese sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum."


Plastik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:06 Kaynak: DHA

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