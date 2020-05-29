Koronavirüse karşı terasa havuz kurdu

KORONAVİRÜS salgını dünyadaki tüm spor organizasyonlarını aylardır kilitlerken, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu serbest yüzücü Aysu Türkoğlu, evlerinin terasına babasının yardımıyla havuz kurdu. Türkoğlu, 3 metre uzunluğundaki portatif havuz sayesinde antrenmanlardan geri kalmıyor.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yüzme havuzları ve plajlar kapatılırken Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan Aysu Türkoğlu, formda kalıp su çalışmalarından geri kalmamak için yurt dışındaki örnekleri gibi farklı bir yöntem buldu. Tekne imalatçısı babası Mustafa Türkoğlu ile birlikte Bodrum'daki evlerinin terasına 3 metreye 1.5 metre ebatlarında portatif havuz yapan Aysu, antrenmanlarını bir gün bile aksatmıyor. Baba Mustafa Türkoğlu da kızının tüm çalışmalarını yerinde izleyerek ona büyük destek veriyor.