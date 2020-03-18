Koronavirüse karşı "toplum psikolojisini koruma" uyarısı - Son Dakika
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Koronavirüse karşı "toplum psikolojisini koruma" uyarısı

6 saat önce

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgını sonrası toplum psikolojisini korumanın en az hastalıkla mücadele kadar önemli olduğu belirterek "Bedenimizle ruh sağlığımız bir bütündür.

Koronavirüse karşı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgını sonrası toplum psikolojisini korumanın en az hastalıkla mücadele kadar önemli olduğu belirterek "Bedenimizle ruh sağlığımız bir bütündür. Bu süreçte psikolojimizi sağlam tutabilmemiz, salgınla mücadelenin en önemli detaylarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede hayatın ve insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tüm dünyada alınan çeşitli önlemler alındığı kaydedildi.

Devlet kurumları ve özel şirketler bir yandan toplumu ve çalışanları bilgilendirmeye çalışırken bir yandan da eğitim, sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal hayatın kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının sadece insan sağlığına değil, insan psikolojisine de tehdit oluşturduğunu söyleyen Yanık, "Tedbirleri yerli yerinde almaz ve psikolojiyi yönetemezsek, bedenimiz gibi psikolojimiz de hasta olabilir" uyarısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Psikolojimiz hasta olursa bedenimiz daha ağır hasta olur. Bu süreçte psikolojimizi nasıl sağlam tutabiliriz, onu konuşmalıyız. Makul düzeyde kaygı gerekli. Çünkü, kaygılanmadığımız zaman tedbir de almıyoruz. Ama stres çok fazla olursa performans bozulabiliyor. Virüsle ilgili bir endişe sahibi olmak doğru. Fiziki dünya ile dalga geçilmez. Makul düzeyde, akıllıca bir stres yönetimine ihtiyacımız var. Bir düzeyde sağlıklı kaygı yaşamamız gerekiyor. Bu duruma karşı makul düzeyde stres yaşamamız ve bunu kabul etmemiz lazım ki bunu yönetebilelim, alarm halinde olabilelim. Çünkü gevşek olabilecek zaman değil."

Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:12 Kaynak: AA

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