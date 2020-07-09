Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler - Son Dakika

SAMSUN'da, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, vatandaşların toplu kullanım alanları ile sınıfların dezenfekte edilebilmesi için ultraviyole ışık yayan 'Akıllı Dezenfeksiyon Armatürü' üretti.
Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ultraviyole ışın yayan 'Akıllı Dezenfeksiyon Armatürü' üretti. Üretilen cihazın yaydığı ultraviyole ışınlar, bulunduğu ortamdaki virüsleri yok ediyor. Cihaz, ışığa ve harekete duyarlı olduğundan; olası bir temasta kendisini kapatıyor. Bu cihaz ile okulların ve diğer kamu binalarının mesai saatleri dışında virüsten arındırılarak dezenfekte edilmesi amaçlanıyor.
İnsanlara zarar vermemek için akıllı teknolojilerle ürettiklerini belirten Çavuş, "Cihaz çalışıyor durumda iken insan hareketi algıladığında lambalarını kapatarak ışık yaymayı bitiriyor. Ayrıca mesai saatleri dışında çalışmasını istediğimiz için üzerine bir de aydınlık sensörü ekledik. Ortam aydınlandığı zaman yine otomatik olarak kendisini kapatıyor. İçerisine yerleştirdiğimiz lambaların 8 bin saatlik kullanım ömrü var ve her gün 4 saat çalışacağı için 5 yıl çalışacaklar" diye konuştu.