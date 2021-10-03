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Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak - Son Dakika

Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak

03.10.2021 12:02
Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak, System.String[]

ABD'li ilaç firması Merck tarafından koronavirüs için geliştirilen ilk ilaç olan Molnupiravir, enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında düşürüyor. ABD hükümetinin 1 milyon 700 bin doz alacağı ilacın bir paketinin fiyatı ise 700 dolar olarak açıklandı.

ABD'li ilaç şirketi Merck yaptığı açıklamada, koronavirüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki ilacı geliştirdiğini açıkladı, Yetkililer, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım izni için yakında başvurmayı planladığını söyledi.

ÖLÜM ORANLARINI AZALTMA POTANSİYELİ VAR

Germans Trias i Pujol Üniversitesi'nden Oriol Mitja, "Hastaneye yatışı azaltmak için çalışan bir araştırmacı olarak, Merck duyurusu benim için 2021 yılının en büyük haber hikayelerinden biri" dedi. Uzmanlar Molnupiravir'in tartışmasız bir oyun değiştirici olduğunu belirtiyor. Büyük etki boyutu ve uygulama kolaylığı sayesinde koronavirüs ölüm oranlarını azaltma potansiyeli ve hafif korona tedavisi paradigmasını değiştirdiğini de ifade ediyor.

5 GÜNLÜK İLAÇ TEDAVİSİ

İlaç, tedaviyle kanıtlanmış ilk oral antiviral olma özelliğini taşıyor. Molnupiravir için yapılan araştırma sırasında hastalar, laboratuvar çalışmalarının SARS-CoV-2 virüsünün genomunu kopyalama yeteneğini bozduğunu gösteren 5 günlük bir ilaç tedavisi aldı. Merck, çalışmalara 1550 hastayı dahil etmeyi planlamıştı, ancak bağımsız bir veri izleme komitesi, ilacın etkili olduğu netleştiğinde çalışmayı durdurdu.

700 DOLAR FİYAT BİÇİLDİ

The New York Times, ABD hükümetinin 700 dolardan 1,7 milyon doz molnupiravir için ön sipariş verdiğini bildirdi. Medyada molnupiravir'in fiyatı için "hayat kurtaran bir tablet için kabul edilemez" yorumları yapıldı.

Boston Üniversitesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar Politika ve Araştırma Merkezi Direktörü Nahid Bhadelia, oral antivirallerin "çok büyük bir etkisi" olabileceğini, ancak bunun olması için hızlı testlerin mevcut olması gerektiğini, böylece tedaviye hastalığın erken döneminde başlanması gerektiğini söylüyor.

Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak

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Son Dakika Güncel Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak - Son Dakika


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