Koronavirüse karşı "Web-Tapu uygulaması" hatırlatması - Son Dakika
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Koronavirüse karşı "Web-Tapu uygulaması" hatırlatması

6 saat önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Web-Tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini hatırlatarak, sadece ıslak imzalı belgeler için müdürlüklere gidilebileceğini bildirdi.

Koronavirüse karşı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Web-Tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini hatırlatarak, sadece ıslak imzalı belgeler için müdürlüklere gidilebileceğini bildirdi.

Adlı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik önlemlere ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de, tapu ve kadastro müdürlüklerinde saniyede bir işlem yapıldığına dikkati çeken Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 19 bin 495 personeli ile yılda yaklaşık 30 milyon insana hizmet verdiğini belirtti.

Vatandaşların her gün tapu ve kadastro müdürlüklerine giderek işlem yaptırdığını aktaran Adlı, vatandaşların ve personelin sağlığını düşünerek önlem aldıklarını ifade etti.

Genel Müdür Adlı, kurum içinde personelin dezenfektan, kolonya, maske ve plastik eldiven kullanması gibi sağlık önlemlerinin alındığını da vurguladı.

Özellikle yabancı uyruklu kişilerin işlem yaptırdığı tapu ve kadastro müdürlüklerinde, hijyenin en üst düzeye çıkarılması konusunda gerekli talimatları verdiğini kaydeden Adlı, "Personelimizin de, tapu ve kadastro müdürlüklerimize gelerek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın da içi rahat olsun." ifadesini kullandı.

Sadece ıslak imza için müdürlüklere gidilmesi gerekiyor

Tapu ve kadastro müdürlüklerinde işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini belirten Adlı, uygulamaya geçirdikleri Web-Tapu projesinin koronavirüs tehdidiyle daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Web-Tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini ve gerekli belgelerin uygulama üzerinden müdürlüklere gönderildiğini aktaran Adlı, vatandaşların sadece ıslak imza atmak için müdürlüklere gitmesi gerektiğini aktardı.

Genel Müdür Adlı, "Web-Tapu kullanılarak malik, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebiliyor veya verdiği yetkiyi kaldırabiliyor. Web-Tapu ile vatandaşlarımız, tapuya bizzat gelmeden, taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebiliyor veya beyanını kaldırabiliyor, tapu senedi, tapu kaydı gibi belgeleri de alabiliyor." açıklamasını yaptı.

Mehmet Zeki, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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