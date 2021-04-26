Koronavirüse Özel İdare Genel Sekreteri yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Genel Sekreter Murat Toy, önceki gün bir takım rahatsızlığı nedeniyle sürüntü testi yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Toy'un durumu ağırlaşınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Toy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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