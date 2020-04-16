Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor

27 dakika önce

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor Zerdeçal, nar kabuğu gibi yararlı bitkilerden oluşturulan pastil koronavirüsle mücadelede avantaj sağlıyorİSTANBUL – Doğru bitkisel karışımlarla koronavirüsün boğazdan akciğere inmeden etkisiz...

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor

Zerdeçal, nar kabuğu gibi yararlı bitkilerden oluşturulan pastil koronavirüsle mücadelede avantaj sağlıyor

İSTANBUL – Doğru bitkisel karışımlarla koronavirüsün boğazdan akciğere inmeden etkisiz hale getirilebileceğini belirten Doç. Dr. Engin Celep, "İçerisinde şeker bulundurmayan doğru bitkilerden üretilmiş pastiller virüsün boğazdan akciğerlere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor" dedi.

Koronavirüse karşı henüz etkin tedavi seçeneklerinin bulunmaması nedeniyle koruyucu önlemler son derece önem taşıyor. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi, koronavirüsün yanı sıra enfeksiyon etkeni diğer virüs ve bakterilere karşı da korunmada önemli yer tutuyor. Kimyasal ajanların vücutta çeşitli fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkileri söz konusu olabiliyor. Bu bakımdan kaliteli fitoterapi (bitkisel) ürünlerin akılcı şekilde kullanılması, bu olumsuz etkilerin en düşük seviyeye indirilebilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi olmadığında koronavirüs hastalarda daha ağır seyredebiliyor. Koronavirüse karşı toplumsal olarak mücadele verilen bu dönemde bitkisel kürler de bu mücadeleye destek olabilir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep, koronavirüs ile mücadelede bitkisel karışımların, pastillerin önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün alt solunum yollarını hedef alan bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Engin Celep, doğru bitkisel karışımların doğru kullanılmasıyla virüsün boğazdan alt solunum yollarına inmemesinin sağlanabileceğini söyledi.

"Virüsün boğazımızdan aşağıya inmemesi çok önemli"

Virüslerin yayılmasını önleyici özelliği bulunan bitkiler ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Engin Celep, "Polifenolik dediğimiz bir madde var ve bu maddeyi taşıyan bitkiler virüslerle mücadelede önleyici olarak önemli yer tutuyor. Örneğin nar kabuğunda virüslerin yayılmasını önleyici madde bulunuyor, Bunun yanında zerdeçal, zencefil, adaçayı gibi polifenolik maddelerce zengin bitkilerde önleyici olarak fayda sağlıyor. Virüsün boğazımızdan aşağıya inmemesi çok önemli. Boğazımız bizim savunma hattımız. Boğazımızı virüslere karşı savunmamız için önleyici özelliği olan bu bitkilerden faydalanmalıyız. Virüs ya da bakteri vücudumuza girdiği anda yok etmek için boğazımızda set oluşturmalıyız. Bu set bu bitkisel karışımlardan oluşan pastillerle olabilir" dedi.

Önleyici özelliği bulunan bitkilerin tüketildiğinde değişime uğrayabileceğini ve koruyucu özelliğini kaybedebileceğine de dikkat çeken Celep, "Önleyici özelliği olan bitkiler veya bitkisel karışımlar mideye direk indiğinde ince bağırsakta değişime uğrarlar. Başka etkilere yol açabilirler. Virüslerle mücadelede bunların değişmemesi lazım. Ağızda uzun süre kullanılan şekersiz, belirli standartlarda olan pastiller ağızlarda değişime uğramadan virüslere karşı önleyici olurlar" şeklinde konuştu.

"Virüslere karşı pastillerle boğazımıza koruyucu set çekebiliriz"

Tavsiye edilen pastillerin özellikleri hakkında da açıklama yapan Celep, "Kullanacağımız pastil şekersiz, arap zamkı gibi maddelerle üretilmiş olmalı. Bu şekilde boğazımızda set oluşturup virüslerin alt solunum yollarımıza girmesini engelleyici olabilirler. Bitkisel karışımlardan oluşan, belirli standartlarda üretilen şekersiz pastiller, virüslerin boğazımızdan alt solunum yollarına inmesini yüzde 80 oranında engelliyor. Şekerde virüsler çoğalabilir, bu yüzden içinde şeker olmayan belirli standartlarda üretilmiş pastiller tüketilmeli. Vatandaşlar eczanelerde sağlıklı pastilleri bulabilirler. Günde 6 adete kadar da kullanılmasında sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor

Koronavirüs, Celep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:14 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti İvanka Trump koronavirüs yasaklarına uymadı Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 17:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse pastilli savunma... Virüsün akciğere inmesini yüzde 80 oranında engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]