KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ - Son Dakika

KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ

ADIYAMAN'da, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne geçen yıla oranla yüzde 30 fazla çağrı geldi.

ADIYAMAN'da, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne geçen yıla oranla yüzde 30 fazla çağrı geldi. Koronavirüs salgınına rağmen gelen çağrıların yarsının asılsız olduğu merkeze 'evde spor yapamıyorum, klozetimiz bozuldu' gibi gelen ilginç çağrılar ise sağlık ekiplerini zor durumda bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla çalışan meslek grubu sağlıkçılar oldu. Salgına rağmen 112 Acil Servis Komuta Merkezlerine gelen ilginç çağrılar ise son bulmadı. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne 2020 yılının gelen çağrılar geçen yılın aynı döneminine oranla yüzde 30 arttı. Gelen çağrıların büyük çoğunluğunda ise ilginç istekleri yer aldı. Gelen çağrılar arasında 'Evde spor yapamıyorum, dışarı çıkmam lazım, klozetim bozuldu yapılması lazım" gibi istekler oldu.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 112'Yİ ARADILAR'

Bu yıl 24 bin civarında vakaya müdahale edildiğini söyleyen Adıyaman 112 Acil Servis Doktoru Ziya Gül, çağrı sayısının koronavirüs nedeniyle arttığını belirterek, "Bizim bilgi işlem ekibimizden aldığımız verilere göre bu yıl gelen çağırı 24 bin küsur sayıya ulaşmış. Burada yüzde 30'luk bir artış var. Kovid'e de bağlayabiliriz kovid dışı ihtiyaçlar da oldu. İnsanlara yardımcı olmak için ambulans görevlendirmiş olduk. Sokağa çıkma yasağının getirmiş olduğu etkide vardı insanlara dışarı çıkamıyordu onun için 112'yi çok arıyorlardı. Sağlık dışındaki ihtiyaçlara da bazen karşılık vermek zorunda kaldık. Örneğin gıda ihtiyaçları olsun, özellikle bu vefa sisteminin aktif olduğu dönemde insanlar için ilaç temini olsun özellikle temasta olan karantinada olan vatandaşlarımız için diğer kurumların oralara girme şansı çok olmadığı için biz konum açısında daha önde olduğumuz için çok yardımcı olduk. Bunlarında etkisi var" dedi.

EVDE SPOR YAPAMIYORUM, KLOZETİM BOZULDU

Pandemi süreciyle birlikte ilginç çağrıların geldiğini aktaran 112 Acil Servis Doktoru Ziya Gül, "Mesela bu sabah yaşadık. Karantinada olduğunu, bir hastalığından dolayı dışarı çıkması gerektiğini ve kendisini kötü hissettiğini söyledi. Bizim böyle bir şeye izin vermemiz söz konusu değil. Söyledik ama ısrarla çıkmak istediğini söyledi. 'Evde spor yapamıyorum, dışarı çıkmam lazım' diye arayanlar oldu. 'Klozetim bozuldu' tarzı aramalar oldu evdeki tesisat işleriyle ilgili bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Karantinada olup genelde kimsesi olmayanlar yoğurt, biber, ekmek buna benzer durumları çok yaşadık. Tabi bunlar bizi çok ilgilendirmediği için valilikle koordineli çalıştığımız için onlarda valiliğin görevlendirdiği personeller ilgileniyordu. Biz onlara iletiyorduk, böyle talepleri var. Biz çok zor durumda kalırlarsa ilaç götürmek olur karantina bölgesine girilmesi gereken o tarz durumlarda biz ekibimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK 2 BİN ÇAĞRININ YARISI ASILSIZ'

Günlük ortama 2 bin civarında çağrı aldıklarını yarısının ise asılsız olduğunu dile getiren Gül, "Bizim günlük çağrı sayımız genelde 2 bin civarında oluyor. Bunların 150 ile 200 arası primer vaka oluyor, ekip yönlendirdiğimiz vakalar oluyor. Yaklaşık yarısının asılsız çağrı olduğunu söyleyebiliriz. Onlar burayı aradıklarında bizim hatlar meşgul oluyor gerçekten buraya ulaşması gereken bir insanın ulaşmak zorunda kaldığında bu da bizim geç ulaşmamıza neden oluyor. Bu anne, baba veya bir sevdikleri olabilir o yüzden bu konuda hassas davranmalarını rica ederiz. Çocuklar baya arıyor farkında olmadan telefonla oynarken çok arıyorlar bu konuda anne ve babalar nasıl bir önlem alırlar bilmiyorum çocukları bu konuda uyarırlarsa daha iyi olur" dedi.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ

Koronavirüs, Acil Servis, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ - Son Dakika
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