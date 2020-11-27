KORONAVİRÜSE RAĞMEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE AKIN ETTİLER - Son Dakika

KORONAVİRÜSE RAĞMEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE AKIN ETTİLER
27.11.2020 13:39
KORONAVİRÜS salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti.
KORONAVİRÜS salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadı. "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler alışveriş merkezlerini doldurdu. İstanbul
'da farklı alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle alışveriş merkezlerinin içindeki mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu. Ancak zaman zaman kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinin dışında da kalabalık oluştuğu görüldü.
- İstanbul
Son Dakika Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı