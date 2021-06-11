Koronavirüse rağmen evde kumara 53 bin TL ceza - Son Dakika

OSMANİYE'de, koronavirüs salgınına rağmen evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin 832 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 12 kişiyi 2 masada kumar oynarken yakaladı. İskambil kağıdı, taş ve pullara el koyan ekipler, ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yaptı. Kumar oynayan 12 kişiye ise 'kumar oynamak'tan ve 'pandemi tedbirlerini ihlal'den toplam 53 bin 832 TL ceza uygulandı.