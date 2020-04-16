Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı - Son Dakika

Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

6 saat önce

DÜNYADA ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor.

Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı, System.String[]
DÜNYADA ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.

Taksim'i mesken tutan hayat kadınları, koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor. Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.Kaldırımda bekleyen kadınlardan biri, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra, anlaşamayınca uzaklaştı.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:32 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek İstanbul'un gürültüsünden kaçan çift Nevşehir'de kurdukları çiftlikte yaşıyor Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı Gizli hayırsever bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı         
13:24
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı         
13:09
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde         
13:07
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var         
13:00
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm         
12:57
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var         
12:53
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti         
12:41
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 15:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]