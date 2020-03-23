Koronavirüse rağmen Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yükseldi, Çinli turist ise yüzde 82 düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüse rağmen Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yükseldi, Çinli turist ise yüzde 82 düştü - Son Dakika Dünya

Koronavirüse rağmen Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yükseldi, Çinli turist ise yüzde 82 düştü

6 saat önce

Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı turist sayısında ise geçen 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 3 milyon 520 bin 547’ye ulaştı.

Koronavirüse rağmen Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yükseldi, Çinli turist ise yüzde 82 düştü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınına rağmen Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 3,8 artarak 1 milyon 733 bine yükseldi. Çinli turist sayısı ise aynı dönemde yüzde 82 azalarak sadece 5 bin 644 oldu. Uçak seferlerinin durma noktasına gelmesinden dolayı koronavirüsün turizmde asıl etkisini mart ayından itibaren göstermeye başlaması bekleniyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Şubat ayında Türkiye'ye 1 milyon 733 bin 112 yabancı turist geldi. Bu sayı Şubat 2019'da 1 milyon 670 bin 238 idi. Bir yıldaki 63 bin kişilik artış yüzde 3,8'e denk geliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs, Türkiye, turist, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:16 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:32:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüse rağmen Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yükseldi, Çinli turist ise yüzde 82 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]