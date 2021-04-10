Koronavirüse rağmen yıllık 34 bin ameliyat yapılabiliyor - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs sürecinde yapılan ameliyat sayıları hakkında bilgiler veren Anestezi Uzmanı Dr. Alpaslan Akcan, "Biri hibrit oda olmak üzere toplam sayısı 30'u bulan ameliyathanelerimizde, yıllık 34 bin civarı ameliyat yapılıyor" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde pandeminin ilk başladığı süreçte neredeyse durma noktasına gelen ameliyat sayılarında artış yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan birçok ameliyatta, Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara müdahale edildi. Pandemiden önce aylık 2 bin 700'ü bulan ameliyat sayılarının, dönem içerisinde 3 bin 200'e çıktığı öğrenildi.

A grubu vaka olarak nitelendirilen acil ameliyat oranının da artarak aylık yüzde 10'a ulaştığını belirten Ameliyathane Sorumlusu Uzm. Dr. Alpaslan Akcan, "Covid-19'un geçen yıl bu vakitlerde başlayan sürecinde ameliyatlar durma noktasına gelmiş olsa da bizim kanser cerrahilerimiz ve acil vakalarımız devam etti. Bununla birlikte geçen yıl normalleşme sürecine başladığımızda bizim ameliyathanemiz çalışmaya başladı. Ayrıca çevre illerden gelen hastalarımızla faaliyetlerimize devam ettik. Cerrahi ekibimiz bu sürede çok genişledi. Hastane idaremiz de bu konuya çok önem verdi ve ameliyathanelerimizin özellikle A grubu vaka oranları arttı. Bu ameliyatlar pandemi öncesinde aylık yüzde 6'yken, şu anda yüzde 10 civarına geldi" şeklinde konuştu.

" Sağlık Bakanlığı'nın genelgelerine uygun hareket ettik"

Yapılan ameliyatlarda görev alan hiçbir sağlık çalışanının koronavirüse yakalanmadığını ifade eden Uzm. Dr. Akcan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı gerekli talimatlarla bizi yönlendirdi. Genelgeler çerçevesinde ameliyata girecek her hasta için en az 48 saat öncesinde testlerimizi yaptık. Hastaların tutulduğu testler neticesinde negatif oldukları belirlendikten sonra ameliyata alındı. Son aşamada negatif oldukları kesinleştikten sonra ameliyata başlandı. Tüm ekipler, tüm sağlık çalışanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Ameliyathaneye alınan herhangi bir vakadan dolayı hiçbir sağlık çalışanımız Covid-19'a yakalanmadı. Operasyona giren herhangi bir hastamız da ameliyat nedeniyle koronavirüse yakalanmadı. Bunun sebebi de bizim Sağlık Bakanlığı'nın genelgelerine tam anlamıyla uymamızdan kaynaklı."

"Bir odamızı da Covid-19 odası olarak belirledik"

Hastane içerisinde toplamda 30 tane ameliyathane bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Alpaslan Akcan, yapılan ameliyat sayıları hakkında bilgiler verdi. Yıllık 34 bin civarında ameliyat yapıldığını aktaran Akcan, "Biri hibrit oda olmak üzere toplamda 30 tane ameliyathane odamız var. Bir odamızı da Covid-19 odası olarak belirledik. Orası tüm ekipmanlar korunur hale getirilerek vaka alıyor. Bizim aylık vaka oranlarımız 2 bin 700'lerdeyken bunun 250'si A grubu ameliyatken, bu oran şu anda 3 bin 200'e çıktı. A grubu ameliyatlar özellikle artarak 350'ye çıktı. Bu da yıllık olarak 34 bin civarında bir sayıya tekabül ediyor. Biz tüm çevre iller olmak üzere bölgeye de hizmet vererek faaliyetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR