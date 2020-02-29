Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi - Son Dakika
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Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi

6 saat önce

Bulgaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı İtalya'nın temsilcilerinden Inter ile UEFA Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.

Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan'da maç ertelendi, System.String[]

Bulgaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı İtalya'nın temsilcilerinden Inter ile UEFA Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.


Futbolculara yapılan ilk testte Kovid-19'a rastlanılmamasına rağmen gelecek hafta bir takım başka testlerin de yapılacağı ve bunların sonuçları belli


olana kadar Ludogorets'in lig maçına çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.


Ludogorets'in ligde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Arda Kardzhali ile yapacağı karşılaşma, 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi.


Bulgaristan, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:12 
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