Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama

04.08.2022 23:11
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama

KORONAVİRÜSE yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

KORONAVİRÜSE yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Pekkan "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

Ajda Pekkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan açıklama - Son Dakika

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