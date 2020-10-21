Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Böcek'in durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım servisine alındı. Daha önce yapılan açıklamalarda Böcek'in durumuyla ilgili kesin bilgiler verilmezken, Böcek'ten 1.5 ay sonra sevindiren bir haber geldi.

KÖFTE YİYİP KAHVE İÇTİ

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, 7 Eylül'den sonra ilk kez çorba içen Muhittin Böcek'in dün akşam da köfte yediğini ve kahvesini içtiğini söyledi.

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir 'mucize' gerçekleşiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 7 Eylül'den beri ilk kez çorba içtiğini duyurmuştum. Başkan, çorbanın ardından akşam saatlerinde köfte yedi. Yatağında doğrulup kahvesini içti. Her şey yolunda giderse başkan bir süre sonra görevine döner" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ İKİ AYDIR SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu ve hastaneye yatırıldı. Koronavirüsü yenen ancak akciğerlerinde hasar oluşan Başkan Muhittin Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi. Başkanın tedavisi o tarihten bu yana yoğun bakımda sürüyor.