Koronavirüse yakalanan başkan, babasının cenazesini canlı yayından izledi - Son Dakika

KAYSERİ'de, dün koronavirüse yakalandığını öğrenen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren babası Mahmut Öztürk'ün (82) cenazesini sosyal medyadan yapılan canlı yayından takip etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası Mahmut Öztürk, yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalandığını öğrenerek, dün evinde karantinaya giren Başkan Öztürk, bugün Yahyalı Camii Kebir'de babası için düzenlenen cenaze törenine katılamadı. Cenaze törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mahmut Öztürk'ün yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında belediye çalışanları, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de gelemediği cenazeyi belediyenin sosyal medya hesabındaki yayından takip etti. Kılınan namazın ardından Mahmut Öztürk'ün cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. ?