Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti - Son Dakika

3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan (63) acı haber geldi. Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca (67), hayatını kaybetti.

Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuklu Yılmaz-Meral Karınca çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

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