'Koronavirüse yakalanan çocuklarda MIS-C sendromu görülebiliyor' - Son Dakika

'Koronavirüse yakalanan çocuklarda MIS-C sendromu görülebiliyor'

14.12.2020 14:31
'Koronavirüse yakalanan çocuklarda MIS-C sendromu görülebiliyor', System.String[]

KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, "Çocuklarda koronavirüs sırasında veya 4-6 hafta sonrasında Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) sendromu gelişebiliyor.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, "Çocuklarda koronavirüs sırasında veya 4-6 hafta sonrasında Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) sendromu gelişebiliyor. Bu sendroma yakalanan çocuklarda ateş oluyor, sonrasında ciltte döküntüler, kalple ilgili yorulmalar olabiliyor" dedi.

Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, koronavirüse yakalanan çocuklarda MIS-C sendromunun görülmeye başladığını, kentte son olarak 9 yaşındaki bir çocukta bu sendromun görüldüğünü söyledi. Koronavirüsün çocuklara bir şey yapmadığı ve hafif seyrettiği algısının çok yanlış olduğunu belirten Dr. Çelik, "Çocuklarda koronavirüs sırasında veya 4-6 hafta sonrasında MIS-C sendromu gelişebiliyor. Bu sendroma yakalanan çocuklarda ateş oluyor, sonrasında ciltte döküntüler, kalple ilgili yorulmalar olabiliyor. Birçok sistemi etkileyen şeyler olabiliyor. Başlangıçta ateş gibi gözükse de sonrasında ağır seyreden bir hastalık. Bu bulgulara rastlandığından ailelerin grip şeklinde düşünmek yerine acilen bir sağlık kurumuna başvurmaları lazım. Özellikle Dünya Sağlık Örgütünün bildirdiğine göre 19 yaş altında görülüyor. 19 yaş altında herhangi yaş durumunda bu sendrom görülebiliyor. Koronavirüs çocuklarda da ciddi bir hastalığa neden olabiliyor. Tedavi olarak Immunglobin veriyoruz. Eğer bu tedaviden fayda görmezlerse yüksek doz kortizon tedavisi veriyoruz. Genel olarak bu tedavilerde hastalarımız 24-48 saat arası tedaviye cevap verdi" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SON 5 AY İÇİNDE MIS-C GÖRÜLMEYE BAŞLADI'Dr. Çelik, koronavirüs salgını başladığı günden beri Avrupa ülkelerinde bu sendromun görüldüğüne dikkat çekerek, "MIS-C artmaya başlamıştı; ancak bu koronavirüsle ilgili mi yoksa başka bir neden mi var diye düşünülüyordu. Daha önce bizim bildiğimiz Kawasaki hastalığı ile ilgili bulguları örtüşüyordu. Acaba Kawasaki hastalığı mı dedik; ama vakalar artınca bunun koronavirüsle ilişkili MIS-C sendromu olduğu ortaya çıktı. Son 4-5 ay içerisinde ülkemizde de MIS-C sendromunu görmeye başladık. Bu durumun virüsün mutasyon geçirip geçirmediği konusuyla bağı olduğu daha belli değil. Bizde hayatını kaybeden MIS-C sendromu hastası olmadı. Ancak, Avrupa'da az da olsa ölüm yaşandı. Çocukları bulaştan korumak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de bir sağlık çalışanının 9 yaşındaki çocuğunda MIS-C görüldüğünü ve yapılan tedavi ile çocuğun sağlığına kavuşturulduğunun altını çizen Çelik,"Çocuğumuzda uzun süren ateş, deride döküntü ve çabuk yorulma şikayeti geldi. Immunglobin tedavisi aldı ve sonuçları normale döndü. Bugün de taburcu edeceğiz. Çocukta MIS-C hastalığı görülmesi için koronavirüs hastalığını geçirmesi lazım. Enfeksiyonu geçirdikten sonra 4-6 hafta geçmesi lazım. Anne babadan olabilir veya dışarıda virüsü kapmış olabilir" ifadelerini kullandı.


'Koronavirüse yakalanan çocuklarda MIS-C sendromu görülebiliyor'

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koronavirüse yakalanan çocuklarda MIS-C sendromu görülebiliyor' - Son Dakika


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