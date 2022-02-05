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Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber

05.02.2022 15:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, eşinin paylaşımını alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs test sonuçların pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Erdoğan yaptığı paylaşımla Omicron varyantı geçirdiklerini de duyurdu.

Söz konusu tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

"TAYYİP BEY'LE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan First Lady, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Omicron, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber - Son Dakika
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