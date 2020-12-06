Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı

Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Hadise'nin sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyordu. Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, Instagram'dan yeni paylaşımda bulundu.

SOLGUN YÜZÜ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise'nin yüzünün solgun olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

"AYRILMADIK" POZU DA PAYLAŞMIŞTI

Hadise, önceki gün de sevgilisi Kaan Yıldırım ile 'ayrılmadık' pozu paylaşmıştı. Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

İşte Hadise'nin makyajsız hali;