Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

30 dakika önce

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın iyileşerek görevinin başına döndü.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, 27 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, sağlığına kavuştu. O tarihten bu yana evinde karantinada kalan İbtikar, bugün karantinadan çıkarak ofisinde yapılan bir toplantıya katıldı.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 611'E YÜKSELDİ

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede vaka sayısı 12 bini aşarken, can kaybı 611'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 4 bin 339 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

3 DEVLET YETKİLİSİ DAHA İYİLEŞMİŞTİ

Hastalığa yakalanan üst düzey isimlerden Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir ve Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin de iyileştikleri açıklanmıştı.

4 İRANLI YETKİLİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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