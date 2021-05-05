TEKİRDAĞ KORONAVİRÜSE YAKALANAN İYİ PARTİ MALKARA İLÇE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Malkara'da restoran işletmeciliği yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Pakalpakçil, 31 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavisine başlanan Pakalpakçil, sağlık durumu kötüleşince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Pakalpakçil, İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. Burada entübe edilen 2 çocuk babası Pakalpakçil, dün akşam hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şencan Pakalpakçil için yayımladığı taziye mesajında, "Malkara İlçe Başkanımız Sayın Sencan Pakalpakçil'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil'in cenazesi helallik alınması için 14 Kasım Caddesi üzerindeki evinin önüne getirildi. Tabutunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu örtü ile taraftarı olduğu Beşiktaş bayrağı konulan Pakalpakçil'in cenaze törenine İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, çevre belediye başkanları siyasi parti temsilcileri ve ailesi katıldı. Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Şencan Pakalpakçil, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.