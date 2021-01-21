Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan haber var!

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan şunları söyledi;

Ambulansla evden alınma su¨reci ile bas¸layan 10 gu¨nu¨ as¸kın tedavisi su¨ren inanılmaz zor bir do¨nem gec¸irdim. C¸ok s¸u¨ku¨r, bin s¸u¨ku¨r ülkemizin kıymetli ve ilk gu¨nden beri beni bir an olsun umutsuzlugˆa kapılmadan tedavi su¨recimi yo¨neten hocalarıma ne kadar tes¸ekku¨r etsem az... Net c¸o¨zu¨mlerinin olmadıgˆı tartıs¸ılan bu lanet viru¨su¨n u¨stesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve o¨mru¨m boyunca unutmayacagˆım temizligˆinden, yemek servisine ve hic¸ bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tu¨m hastalarla ilgilenen tu¨m hems¸irelere ne kadar tes¸ekku¨r etsem az... Sizler bence bu su¨recin gerc¸ek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar.