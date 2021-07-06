Koronavirüse yakalanan oyuncu Stephanie Davis'dan kötü haber geldi: Oksijen seviyem çok iyi değil

İngiliz oyuncu Stephanie Davis, koronavirüse yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Davis, yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlattı. Astım hastası olan oyuncu, takipçilerinden gelen sorular üzerine yaşadığı semptomlarını da açıkladı.

"GÖĞSÜMDE ŞİDDETLİ AĞRILAR OLUYOR"

Sevilen oyuncu hasta yatağından yaptığı paylaşımında "Hiç iyi değilim, az önce biraz morfin aldım ve bu gerçekten acıma yardımcı oldu. Neler olduğunu bilmiyorum ama yemek borumda ve göğsümde şiddetli ağrılar oluyor ve bu hazımsızlık değil çünkü hiçbir şey yemedim. Cildimdeki ağrı en kötüsüydü... Cildime dokunamıyordum ve göğsüm çok kötü... Oksijen seviyem çok iyi değil. Birazdan doktorlar geldiğinde tekrar muayene olacağım" ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada Davis'e oksijen verildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca ünlü oyuncunun sıvı takviyesi ve ağrı kesiciler ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.

AŞI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Stephanie Davis'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Davis'in ayrıca aşı olmadığı da ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama ünlü oyuncunun menajerinden geldi. Menajeri, Davis'in Anafilaksi nedeniyle bugüne kadar aşı olmadığını duyurdu.

ANAFİLAKSİ NEDİR?

Anafilaksi, hızla gelişen ciddi bir alerjik reaksiyondur. Hayati tehlike arz edebilir ve tıbbi acil durum olarak müdahale edilmelidir. Bu tip alerjik reaksiyon, alerjene maruz kaldıktan dakikalar veya saatler sonra ortaya çıkabilen birkaç farklı semptom gösterir.