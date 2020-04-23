Koronavirüse yakalanan Pekinel kardeşler hastalığı atlattı - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanan Pekinel kardeşler hastalığı atlattı

7 saat önce

ULUSLARARASI üne sahip tek yumurta ikizi piyano sanatçıları Pekinel kardeşler, koronavirüse yakalandı.

Koronavirüse yakalanan Pekinel kardeşler hastalığı atlattı, System.String[]

ULUSLARARASI üne sahip tek yumurta ikizi piyano sanatçıları Pekinel kardeşler, koronavirüse yakalandı. Evlerinde gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan Süher ve Güher Pekinel, hastalık süreçlerini, karantina günleri ve koronavirüs salgınının sanata olan etkisini anlattı.

Güher ve Süher Pekinel (67), klasik müziğin yanı sıra modern müzik repertuvarındaki eserleri de icra ediyor. Kendi "müzikal nefes derinliklerine" odaklanabilmek için, göz temasında bulunmadan çalan dünyanın tek piyano ikilisi Pekinel kardeşler, alışılagelmişten farklı olarak konserlerinde piyanolarını yan yana ve bir metre ara ile yerleştiriyor. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs hastalığını yakalan ve atlatan Pekinel'ler, hastalık süreçlerini, karantina günlerinde neler yaptıklarını ve salgının sanatı nasıl etkilediğini anlattı.

"HASTALIĞI HAFİF ATLATTIK"

Bu süreci anlatan Süher Pekinel, "Tüm önlemleri alıyor olmamıza rağmen, maalesef hastalığı kaptım. Bu yüzden buradan tedbir ve sosyal izolasyonun önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir lütuf olarak, hastalığı hafif bir şekilde atlattım.  Tanı koyulduktan itibaren 14 gün boyunca evde odamı ve kişisel eşyalarımı ayırarak süreci geçirdim ve özellikle beslenme ve uyku düzenime dikkate ettim. Moralimi yüksek tutmaya odaklandım. Sağlık emekçilerinin adanmışlıkları ve sağlıkları pahasına insanları sıhhatlerine kavuşturdukları için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kardeşine göre hastalığı daha hafif atlatan Güher Pekinel ise, "Ben süreci daha hafif atlattım. Özellikle bağışıklık sisteminizi korumak ve güçlendirmek etkili rol oynuyor, bununla  ilgili sosyal medya hesaplarımızdaki story bölümünden yararı dokunabilecek paylaşımlar gerçekleştiriyoruz. Maalesef bizler kadar şanslı olamayan ve daha ağır rahatsızlananlara buradan cesaret ve pozitif enerji ile içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına, halkın gerçek kahramanlarına da candan teşekkürlerimizi iletmek isterim. Ayrıca hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin aile ve sevdiklerine  derin üzüntü içinde başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

KARANTİNA GÜNLERİNDE SÜRPRİZ ESER HAZIRLIĞINDALAR

Zorunlu olarak evde kaldıkları bugünlerde yoğunluklarının devam ettiğini dile getiren Güher Pekinel, "İki piyano literatürü için sürpriz eserler hazırlığındayız ve bunlara odaklandık. Sanatçı içinde bulunduğu koşulları intiutiv olarak üretkenliğe döküyor. Ayrıca sosyal medyada hem gündem hem de sadece müzik değil, sanatın her alanını kapsayan paylaşımlar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Süher Pekinel ise şunları söyledi:

"Uzun süredir ertelediğimiz kitapları okuyor, filmleri izliyor ve dijital platformlarda konserleri takip ediyoruz. Ayrıca salgın nedeni ile, online erişime açılan müzeler ve kültür- sanat etkinliklerini de inceliyoruz. Negatif durumu, pozitife dönüştürebileceğimiz yaratıcı kimliğimizi besliyoruz.  Gelecekle ilgili haberleri  de geniş kapsamda takip ediyoruz"

"SANAT VE SANATÇI SALGINDAN CİDDİ ANLAMDA ETKİLENDİ"

Sanat ve sanatçıların salgından ciddi anlamda etkilendiklerini söyleyen Süher Pekinel, "Özellikle, konser başı ücret alan orkestra üyeleri ve menajerler, bağışlarla ayakta duran festivaller, bilet satışları ile müzisyenlerin ücretlerini ödeyebilen salonlar, kayıt yapamayan ve konser veremeyen müzisyenler büyük bir ekonomik çıkmazla boğuşuyorlar. Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar, sosyal mesafe açısından normalleşmenin kültür- sanat faaliyetlerinde 18 ayı bulabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle, müzik özelinde büyük bir transformasyonun yaşanacağını, dinleyici ve müzisyen, sanatçı ve izleyici ilişkisinin yeniden tanımlanacağı farklı formların kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu anki durumda sanatçıların büyük bir varoluş içerisinde olduklarını söyleyen Güher Pekinel, "Müzik ve sanat  insanoğlu ile birlikte evrim geçiriyor. Salgın nedeni ile dijital platformlara bağlı olduğumuz bu günlerde, yaratıcı ve farklı ifade olanakları ortaya çıkarak dinleyici ve izleyici için yeni bir kalite belirleyecek. Bu doğrultuda, ses, akustik, enstalasyon, uygulanabilirlik ve erişim gibi konular da yeni kulvarlar oluşturacak. Bununla birlikte şu anki durumda, sanatçılar büyük bir varoluş mücadelesinin de içindeler, bir tarafta tüm trajik boyutlarıyla devam eden bir pandemi, diğer tarafta bu dramın insana etkisini  anlatmak isteyen sanatçılar. Evinin tuvaletini kullanan Banksy, balkondan aryalar söyleyen Maurizio Marchini bu ikilemin  sadece örnekleri" dedi.

"YENİLİKLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞACAĞIZ"

Projeleri için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Süher Pekinel, "Birbirini tamamlayan 3 kuruluşumuz var, artık herkesin yakından tanıdığı, ülkemizin müzik elçileri sıra dışı müzisyenler DSGM yani, "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" bugün popüler bir internet sayfasında okuduğumuz "Sıra dışı yetenekler için neler yapılıyor" sorusunun cevabını veriyor. Güher&Süher Pekinel Anadolu Orff Müzik Eğitimi'nde odak, Anadolu'da devlet okullarında okul öncesi öğrencilerin hakları olan müzik eğitimine kavuşmaları. 3. Kuruluş Tevitöl Güher&Süher Müzik Bölümü, IQ'ları 130'un üzerinde tüm Türkiye'den seçilen öğrencilerin, müzik nosyonu, enstrüman eğitimi  ile dünyanın en önemli üniversitelerinde sürdürecekleri akademik eğitimlerine devam ederken evrensel bir görüş ve altyapı sağlamak" İfadelerini kullandı.

EVDE KALANLARA ÖNERİDE BULUNDULAR

Bugünlerde evde kalan çocuklara ve yetişkinlere önerilerde bulunan Pekinel kardeşler, şunları söyledi:

Güher Pekinel, "Çocuklar duygularını ifade etmekte aslında yetişkinlerden daha başarılı, önemli olan onlar için anlaşılmaz bu dönemde, kaygılarına kulak vermek ve onlara uygun bir dille çocukları bilgilendirmek.  Duygularını dışarıya vurmalarına vesile olacak etkinlikler yapmalarını ailelerine önerebiliriz. Örneğin resim faaliyetleri, birlikte müzik dinlemek ve şarkı söylemek, enstrüman çalıyorlar ise teşvik etmek, online bir müze gezisi, videolar ile çocuk konserleri  ve filmleri izlemek hem birlikte geçirilen kaliteli zamanı arttıracak hem de çocuklara yeni bir vizyon sağlayacaktır" diye konuştu.


Güher Pekinel, Süher Pekinel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:12 Kaynak: DHA

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