Koronavirüse yakalanan Rugani'den ilk açıklama!

Durumunun iyi olduğunu söyleyen Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." sözlerini kullandı



Empoli altyapısından yetiştikten sonra 2012 yılında Juventus'a transfer olan Daniele Rugani, İtalya futbolunda geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. 8 sezondur Juventus kadrosunda olan ve 94 maça çıkan Rugani'nin Torino ekibinde toplam 7 golü bulunuyor.



RUGANİ KİMDİR?



Daniele Rugani doğum tarihi: 29 Temmuz 1994



Daniele Rugani kaç yaşında: 25 yaşında



Daniele Rugani nereli: Lucca, İtalya



Daniele Rugani boy: 1,9 m



Daniele Rugani kilo: 84 kg



Daniele Rugani kariyer başlangıç tarihi: 2013



Daniele Rugani şu andaki takımı: Juventus FC (#24/ Defans)



Daniele Rugani (d. 29 Temmuz 1994), Juventus takımında defans pozisyonunda görev yapan İtalyan milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Juventus kulübünde başladı. Daha sonra ise Empoli kulübünde oynadı.



DANİELE RUGANİ OYNADIĞI KULÜPLER



Empoli FC Altyapı



Empoli U19



Juventus U19



Empoli U19



Empoli



Juventus



Empoli



Juventus



