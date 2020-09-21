Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı için 'meslek hastalığı' talebi - Son Dakika

ANTALYA Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının durumunun, 'meslek hastalığı' kategorisinde değerlendirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanları, tüm dünyada etkili olan ve her geçen gün enfekte ve ölüm sayılarının arttığı koronavirüs (Covid-19) hastalığıyla ilgili ilk günden bu yana en ön safta mücadele ediyor. Türkiye'de de sağlık çalışanları virüsün hem yayılımını durdurmak hem de tedavisini gerçekleştirmek için mart ayından bu yana büyük çaba gösteriyor. Koronavirüs vakalarının tespiti için sahada filyasyon ekibi olarak görev alan diş hekimleri, kapı kapı dolaşarak, test uyguladıkları vatandaşların sonuçlarını laboratuvarlara göndererek virüs vakalarının tespitinde aktif rol alıyor.

'MESLEK HASTALIĞI OLSUN' TALEBİ Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, virüse karşı mücadelede tüm risklere rağmen tüm diş hekimleriyle birlikte aktif görev almaktan mutlu olduklarını söyledi. Hayatını kaybeden meslektaşlarına üzüldüklerini ve onları anmak adına siyah kurdele takıp saygı duruşlarında bulunduklarını kaydeden Yücel, koronavirüs hastalığından dolayı sağlık bütünlüğünü kaybeden, bağışıklık sistemi ya da hayati organlarında kalıcı hasar oluşan ya da hayatını kaybeden hekimlerin durumunun 'meslek hastalığı' olarak değerlendirilmesini talep etti. Meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi halinde emeklilik ve bazı sosyal haklardan yararlanmaların kolaylaştığını ve bazı düzenlemelerle malulen emeklilik haklarının oluşabileceğini belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki tüm kişi ve kurumların birlik, beraberlik ve dayanışması ile bu salgın sürecinden en az kayıpla çıkacağımıza inanıyoruz. Meslektaşlarımız ve bütün sağlık çalışanlarının adeta ölüm- kalım savaşına dönüşen Covid-19 mücadelesinde yalnız bırakılmamasını, bu insanüstü çabalarının farkında olunmasını, maddi ve manevi desteklenerek, koronavirüse yakalanan ve bu sebeple vefat eden arkadaşlarımızın da 'meslek hastalığı' şeklinde tanımlanmasını beklemekteyiz. Bu tanım hastalık nedeniyle mağdur olan hekimlere, sağlık çalışanlarına sosyal haklarda bazı kolaylıklar sağlıyor."