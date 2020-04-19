KORONAVİRÜSE YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN EVDE KAL ÇAĞRISI - Son Dakika

KORONAVİRÜSE YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN EVDE KAL ÇAĞRISI

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavilerine evde devam eden İstanbul 'da görevli sağlık çalışanları çektikleri videolarla vatandaşlara ' Evde Kal ' çağrısında bulundu.

Koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavileri evde devam eden İstanbul 112 Acil Ambulanslarında görevli sağlık çalışanları, çektikleri videolar ile vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Görüntülerde sağlık çalışanları, yakalandıkları koronavirüsü yendiklerini ve kısa süre içerisinde işlerinin başına geçmek istediklerini dile getirdiler. Vatandaşlara evde kal çağrısında bulunan sağlıkçıların görüntüleri sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.