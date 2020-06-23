Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Durumum iyi - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Durumum iyi

TUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Covid Servisi'nde tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

TUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Covid Servisi'nde tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Maçoğlu da durumunun iyi olduğunu bildiren görüntülü mesaj yayınladı.

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Pazar günü Erzincan'dan döndükten sonra önceki gece vücut sıcaklığı 39 dereceye ulaşan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, boğaz ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Numune alınan Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Maçoğlu'nun genel durumunun iyi olduğunu ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Covid Servisi'nde tedavisine devam edildiğini açıkladı. Özdemir, yazılı açıklamada ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin temaslı tespiti için gerekli çalışmaları tamamladığını ve karantina önlemlerinin de alındığını belirtti.

BAŞKAN YARDIMCILARI VE BAŞKANLIK KATINDA ÇALIŞANLAR KARANTİNAYA ALINDI

Belediye Başkanı Maçoğlu'nun temas ettiği yakın çalışma arkadaşları da karantinaya alındı. Belediye başkanlığı binasındaki başkanlık katı tamamen kapatılırken, belediye başkan yardımcıları Canan Ay ve Ümit Kaya ile başkanın makam şoförü ve başkanlık katında çalışanlar evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile başkan ile yakın temas kuranlar tespit edilip bilgilendirilerek evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalmaları konusunda uyarıldı.

'DURUMUM İYİ'

Fatih Mehmet Maçoğlu yayınladığı görüntülü mesajda durumunun iyi olduğunu ve tedavinin sürdüğünü belirterek, "Birçok kişi aradı. Kimseye cevap veremedim. Bu şekilde sizleri bilgilendirmek istedim. 2 gündür sağlık emekçileri büyük bir fedakarlık gösterdi. Onların çabalarına kendim şahit oldum. Şükran borçluyum. Sizlerden ricam lütfen sosyal mesafenizi koruyun ve mutlaka maske takın. Bu zor günlerde dostlarımız hep yanımda oldu. Bu yaşamı kolay kolay bırakmayacağız. Moralim iyi. Dün sakalım uzamıştı durumum iyi görünmüyordu bugün sakalımı kestim durumum daha iyi" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:52 Kaynak: DHA

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