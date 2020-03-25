Koronavirüse yakalandı, 'aptal olmayın' diye uyardı - Son Dakika
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Koronavirüse yakalandı, 'aptal olmayın' diye uyardı

6 saat önce

İngiltere'de koronavirüse (Covid-19) yakalanan Matt Dockray (39), yoğun bakımdan 'virüsü ciddiye almayan' insanlara seslendi.

Koronavirüse yakalandı, 'aptal olmayın' diye uyardı, System.String[]

İngiltere'de koronavirüse (Covid-19) yakalanan Matt Dockray (39), yoğun bakımdan 'virüsü ciddiye almayan' insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dockray, "Lütfen, lütfen aptal olmayın" dedi.

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesindeki Marlow kasabında yaşayan ve koronavirüs teşhisi konulan Matt Dockray, 'virüsü yeterince ciddiye almayan' ve sokağa çıkarak sosyal etkileşimlerini sürdüren insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dockray, "Lütfen, lütfen aptal olmayın" ifadelerini kullandı.

Dockray yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İyiye gitmiyorum, daha da kötüleşmiyorum. Bu bana 'yenilmez' olduğunu düşünen her birinize seslenme fırsatı veriyor. Sadece öksürük ve hafif semptomlar yaşayabileceğini düşünen veya iyi olduklarını düşünen herkes için; lütfen, lütfen aptal olmayın. Bunun herhangi bir düşmanımın başına gelmesini bile istemezdim."

'EŞİME VE ÇOCUĞUMA VEDA VİDEOSU KAYDETTİM'

Dockray, yaşadığı korku ve acı sebebiyle çocuğuna ve eşine veda videosu kaydettiğini ifade ederek, "Eşime ve çocuğuma veda etmek için bir video kaydettim çünkü bir noktada acı ve korku yüzünden neredeyse hayatımdan vazgeçiyordum" dedi ve her nefeste savaşmaya devam edeceğini belirtti.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:19 Kaynak: DHA

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