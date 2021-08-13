AŞI YAPTIRMADI, KORONAVİRÜSE YAKALANDI, "AŞI OLMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM" DEDİ - Son Dakika

AKSARAY'da hastanede koronavirüs tedavisi gören Fadime Altın (67), "Aşı olmadığım için koronavirüs hastalığına yakalandım ve çok pişmanım."dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre vaka sayısı 100 binde 275,68 olan Aksaray, en fazla artış gösteren iller arasında yer alıyor. Aksaray'da aşılama oranı ise yüzde 61,0 olarak belirlendi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Fadime Altın, aşı olmadığını için koronavirüse yakalandığı belirtti. Aşı olmadığı için de pişman olduğunu belirten Altın, "Aşı olmadığım için koronavirüs hastalığına yakalandım ve çok pişmanım. Lütfen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Benim gibi son pişmanlık fayda etmiyor."dedi.